Аэропорт "Сухум" в 2026 году увеличил пассажиропоток в 3 раза

Международный аэропорт "Сухум" сегодня показывает трехкратное увеличение пассажиропотока, рассказал министр транспорта России Андрей Никитин. Воздушная гавань была открыта 1 мая 2025 года.

В 2026 году показатели пассажиропотока Международного аэропорта "Сухум" им. В. Г. Ардзинба выросли в 3 раза, такое заявление сделал глава транспортного ведомства РФ Андрей Никитин.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции после посещения воздушной гавани города Сухум совместно с министром экономики Абхазии Теймуразом Миквабия.

"Мы видим трехкратный рост пассажиропотока в аэропорту Сухум, и приятно, что те мысли, те идеи, которые у руководства республики были, что аэропорт надо восстанавливать, они абсолютно подтвердились"

– Андрей Никитин

Как отметил министр, Россия намерена расширять сотрудничество с Абхазией для дальнейшего развития аэропорта.

По словам главы экономического ведомства, с 2025 года общее количество городов, с которыми связана Республика Абхазия, выросло уже в три раза и сегодня достигает 13.

"Мы эту работу не останавливаем. Самое главное, что Российская Федерация в лице коллег из Министерства транспорта, Росавиации нам постоянно оказывают активную поддержку в этом вопросе"

– Теймураз Миквабия

Как подчеркнул Никитин, пассажиропоток будет еще увеличиваться, как и количество направлений, поскольку российские туристы очень любят Абхазию и выбирают ее для отдыха.

Напомним, Международный аэропорт "Сухум" снова заработал 1 мая 2025 года после 32-летнего перерыва.