В ООН осудили США за возобновление атак на Иран

США и Иран возобновили обмен ударами на прошлой неделе. В ООН отметили, что обоим сторонам нужно соблюдать нормы международного права в целях защиты гражданского населения и объектов.

Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) выступили с осуждением новых ударов Соединенных Штатов.

В заявлении, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, отмечается, что это нарушает заключенный между странами меморандум о взаимопонимании.

Две недели назад президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь с 17 на 18 июня, прекратило свое действие. После этого США провели несколько серий атак на Иран. В США объяснили, что это стало ответом на атаки, совершенные Ираном на торговые суда, которые пытались пересечь Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

"Отказ от этих обязательств наносит ущерб перспективам мира, ущемляет права жертв войны и подрывает взаимное доверие к договоренностям, необходимое для окончательного урегулирования конфликта"

– эксперты ООН

Они также обратили внимание на сообщения об ударах по объектам гражданской инфраструктуры, включая порты на юге Ирана, а также об отключениях электроэнергии в Чабахаре, падении снарядов вблизи АЭС "Бушер" и повреждении железнодорожных путей, в том числе моста Аг-Текке-Хан.

Кроме того, в заявлении сказано, что обеим сторонам нужно соблюдать нормы международного права для обеспечения защиты гражданского населения и гражданских объектов, в том числе торговых судов и их экипажей, передает РИА Новости.