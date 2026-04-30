Сергей Меликов может стать сенатором от Брянской области

Экс-руководитель Дагестана Сергей Меликов может быть избран сенатором Совета Федерации, его кандидатуру предложил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, следует из документов областной избирательной комиссии.
"Сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, представленных кандидатом на должность губернатора Брянской области Ковальчуком Егором Викторовичем... Меликов Сергей Алимович, дата рождения – 12 сентября 1965 года"
– облизбирком
Помимо бывшего главы Дагестана, Ковальчук внес кандидатуры председателя "Федерации профсоюзов Брянской области" Ольгу Полякову и врио своего заместителя Андрея Фроленкова.
Напомним, что Сергей Меликов стоял во глава Дагестана с 2021-го по май текущего года. Ранее, с осени 2019 года по осень 2020 года, политик занимал пост сенатора от Ставрополья.