Вестник Кавказа

Сергей Меликов может стать сенатором от Брянской области

Сергей Меликов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший глава Дагестана Сергей Меликов вошел в число кандидатов на пост члена Совета Федерации от Брянской области.

Экс-руководитель Дагестана Сергей Меликов может быть избран сенатором Совета Федерации, его кандидатуру предложил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, следует из документов областной избирательной комиссии.

"Сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, представленных кандидатом на должность губернатора Брянской области Ковальчуком Егором Викторовичем... Меликов Сергей Алимович, дата рождения – 12 сентября 1965 года"

– облизбирком

Помимо бывшего главы Дагестана, Ковальчук внес кандидатуры председателя "Федерации профсоюзов Брянской области" Ольгу Полякову и врио своего заместителя Андрея Фроленкова.

Напомним, что Сергей Меликов стоял во глава Дагестана с 2021-го по май текущего года. Ранее, с осени 2019 года по осень 2020 года, политик занимал пост сенатора от Ставрополья.

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