Меликов покидает пост главы Дагестана

Сергей Меликов занимал пост главы Дагестана на протяжении пяти с половиной лет. Новым руководителем республики будет Федор Щукин.
Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку. Об этом стало известно в ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями республики.
"У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше"
– Владимир Путин.
Новым главой республики будет Федор Щукин, занимающий в настоящее время должность председателя Верховного суда региона. Его кандидатуру предложил председатель Народного собрания Дагестана. Владимир Путин эту идею поддержал.
Напомним, Сергей Меликов занимал пост главы Дагестана с октября 2020 года.