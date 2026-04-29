Вестник Кавказа

Меликов покидает пост главы Дагестана

Сергей Меликов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Меликов занимал пост главы Дагестана на протяжении пяти с половиной лет. Новым руководителем республики будет Федор Щукин.

Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку. Об этом стало известно в ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями республики.

"У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше"

– Владимир Путин.

Новым главой республики будет Федор Щукин, занимающий в настоящее время должность председателя Верховного суда региона. Его кандидатуру предложил председатель Народного собрания Дагестана. Владимир Путин эту идею поддержал.

Напомним, Сергей Меликов занимал пост главы Дагестана с октября 2020 года.

