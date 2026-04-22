Трамп посоветовал Нетаньяху наносить точечные удары по Ливану

Американские лидер считает, что Израилю стоит не уничтожать здания в Ливане, а действовать более точечно. Удары по Ливану показывают Израиль "в плохом свете", отметил Трамп. Между Ливаном и Израилем действует режим прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху наносить удары по Ливану более точечно, передает издание Axios.

"Я сказал Нетаньяху, что ему нужно действовать более точечно, не сносить здания. Это слишком ужасно и выставляет Израиль в плохом свете"

– Дональд Трамп

Отметим, что между Израилем и Ливаном продолжает действовать режим прекращения огня, однако армия Израиля на ежедневной основе наносит удары по югу Ливана.