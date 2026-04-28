Турция не имеет проблем с РФ в рамках проекта АЭС "Аккую" – Байрактар

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара продолжает работу с РФ по проекту АЭС "Аккую" и не имеет никаких проблем с Москвой.

Глава турецкого энергетического ведомства Алпарслан Байрактар заявил, что у Турции нет проблем с Россией в рамках реализации проекта АЭС "Аккую". 

"У нас нет никаких проблем с русскими при реализации проекта "Аккую". Финансирование для первого и второго энергоблоков обеспечено. Мы движемся в одном направлении с Россией"

–   Алпарслан Байрактар 

По словам главы Минэнерго Турции, Москва выражает готовность участвовать в реализации проекта второй АЭС в Синопе. Однако Турция пока не определилась с компанией, которой будет поручено строительство объекта. По словам Байрактара, Анкара контактирует также с Китаем, Кореей, Канадой и другими странами. 

Ранее власти Турции сообщили о намерении запустить первый энергоблок станции в тестовом режиме осенью.

