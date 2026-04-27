Вестник Кавказа

Бывший глава МВД стал руководителем СГБ Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гела Геладзе сменит Мамуку Мдинарадзе на посту СГБ Грузии. Ранее он занимал должность министра внутренних дел республики.

Главой Службы государственной безопасности Грузии стал бывший министр внутренних дел Гела Геладзе. Соответствующее решение было принято 28 апреля на заседании парламента республики.

За назначение Геладзе проголосовали 85 депутатов, против высказались 12.

Перед голосованием Геладзе заслушали в закрытом формате на заседании оборонного комитета. Он будет возглавлять СГБ ближайшие шесть лет.

Предыдущим главой СГБ был Мамука Мдинарадзе. Он станет госминистром по вопросам координации правоохранительных органов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
840 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.