Бывший глава МВД стал руководителем СГБ Грузии

Главой Службы государственной безопасности Грузии стал бывший министр внутренних дел Гела Геладзе. Соответствующее решение было принято 28 апреля на заседании парламента республики.

За назначение Геладзе проголосовали 85 депутатов, против высказались 12.

Перед голосованием Геладзе заслушали в закрытом формате на заседании оборонного комитета. Он будет возглавлять СГБ ближайшие шесть лет.

Предыдущим главой СГБ был Мамука Мдинарадзе. Он станет госминистром по вопросам координации правоохранительных органов.