Астана утвердила соглашение с Баку и Ташкентом о развитии зеленой энергетики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения о стратегическом партнерстве с Азербайджаном и Узбекистаном в области производства и передачи зеленой энергии. Текст документа опубликован в официальной печати.

Подписание данного соглашения состоялось 13 ноября 2024 года.

Цель документа – реализация совместных проектов сфере чистой энергетики, модернизация энергосистем и расширение экспорта экологически чистой электроэнергии. Он открывает новые возможности для интеграции энергетических систем трех стран, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии в Европу и на другие рынки.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев ратифицировал данное соглашение в феврале 2025 года, а президент Узбекистана Шавка Мирзиеев – в марте того же года.