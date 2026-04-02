Казахстан определился с развитием атомной отрасли

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня утвердил Стратегию развития атомной отрасли Казахстана до 2050 года, сообщили в Агентстве по атомной энергии республики.

"Она разработана с учетом глобальных тенденций и внутренних вызовов, направлена на обеспечение национальной энергетической безопасности и устойчивого экономического роста, развитие высокотехнологичных производств и выполнение международных климатических обязательств"

Новый документ не только определяет основные цели, задачи и приоритеты государственной политики в области мирного атома, но и нацелен на формирование в Казахстане современного и устойчивого ядерного кластера, интегрированного в мировую ядерную экосистему, передает Sputnik Казахстан.

Стратеги подразумевает создание в стране ядерных кластеров, которые будут развивать атомную энергетику и промышленность, ядерной науки и прикладных ядерных технологий, а также комплексную подготовку собственных высококвалифицированных кадров.

Также документ определяет основные положения экологической безопасности таких объектов, в том числе - систем обращения с отходами и обеспечения безопасности населения.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский вуз будет готовить специалистов для атомной отрасли Казахстана – Меморандум об этом заключили российский Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и казахстанский Институт ядерной физики, а подписи под документом поставили проректор российского университета Дмитрий Савкин и заместитель гендиректора казахстанского Института ядерной физики Нуржан Садуев.