Вестник Кавказа

Кыргызстан впервые в истории стал членом Совбеза ООН

Кыргызстан впервые в истории стал членом Совбеза ООН
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В следующем году Кыргызстан будет непостоянным членом Совета безопасности ООН – это произойдет впервые в истории.

Совет безопасности ООН в будущем году впервые в истории пополнится Кыргызстаном.

Голосование в непостоянные члены СБ ООН прошло сегодня в Генеральной Ассамблее. На нем стоял выбор в том числе между такими кандидатами в СБ ООН, как Кыргызстан и Филиппины.

В общей сложности состоялось четыре раунда голосования, по итогам которых Бишкек заручился поддержкой двух третей членов Генассамблеи: в заключительном раунде за Кыргызстан проголосовали 142 страны.

Страна станет членом ООН с 1 января следующего года.

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