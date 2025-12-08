Путин продлил упрощение импорта из Казахстана и Кыргызстана

Россия продлила до 25 декабря льготный режим ввоза товаров из Казахстана и Кыргызстана, предназначенных для российских юрлиц.
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении упрощенных правил ввоза товаров из Кыргызстана и Казахстана на две дополнительные недели.
Специальный режим позволяет импортировать товары без обязательной маркировки и сертификатов, подтверждающих производство товара на территории одной из стран-членов Евразийского экономического союза.
Срок действия упрощенного порядка транзитных перевозок, ранее установленного до 10 декабря, продлен до 25 декабря и касается автомобильных поставок для российских юрлиц через границу с Казахстаном.
Упрощенный режим импорта тем не менее накладывает обязательства на обе стороны сделки:
- перевозчик подтверждает взятое получателем обязательство по декларированию товара в установленном порядке;
- получатель берет на себя полную логистику до складов временного хранения, а также письменное информирование Минпромторга для маркировки товара сроком до 27 декабря.