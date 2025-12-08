Путин продлил упрощение импорта из Казахстана и Кыргызстана

Россия продлила до 25 декабря льготный режим ввоза товаров из Казахстана и Кыргызстана, предназначенных для российских юрлиц.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении упрощенных правил ввоза товаров из Кыргызстана и Казахстана на две дополнительные недели.

Специальный режим позволяет импортировать товары без обязательной маркировки и сертификатов, подтверждающих производство товара на территории одной из стран-членов Евразийского экономического союза.

Срок действия упрощенного порядка транзитных перевозок, ранее установленного до 10 декабря, продлен до 25 декабря и касается автомобильных поставок для российских юрлиц через границу с Казахстаном.

Упрощенный режим импорта тем не менее накладывает обязательства на обе стороны сделки: