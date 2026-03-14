Швеция временно перевела свое посольство из Тегерана в Баку

Королевство Швеция временно перенесло свое посольство из Тегерана в Баку в связи с нестабильной обстановкой в Иране. Дипломатическая миссия продолжит работу из столицы Азербайджана, о чем официально заявила министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард.
"С учетом ухудшения ситуации с безопасностью в Иране министерство иностранных дел Швеции приняло решение временно переместить шведских сотрудников посольства в Тегеране. При этом посольство продолжает работать из Баку"
- Мария Мальмер Стенергард
Подчеркивая крайнюю неопределенность обстановки в Тегеране, министр напомнила, что строгая рекомендация воздерживаться от поездок в Иран непрерывно действует с 2022 года.
Она вновь настоятельно призывает всех шведских граждан немедленно покинуть страну.