Посольство США в Ираке пострадало от удара – СМИ

Американское посольство в столице Ирака пострадало от удара, сообщают СМИ. Над посольством поднимается дым.

В результате атаки, по предварительным данным, пострадало посольство США в Багдаде.

Телеканал Al Jazeera сообщает со ссылкой на иракские официальные лица, что ракета поразила вертолетную площадку при американском посольстве.

Сведений о масштабе разрушений и жертвах нет.

После удара над территорией дипмиссии поднимается дым.

Телеканала Press TV, в свою очередь, передает, что удар был нанесен беспилотников и поразил радиолокационную систему посольства.

Со сообщениям CNN, атака привела к возгоранию, однако затронуто ли посольство США неизвестно. 

"На видеокадрах… виден дым и огонь, поднимающиеся от строения, расположенного рядом с комплексом американского посольства в Багдаде"

– CNN

