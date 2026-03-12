Посольство США в Ираке пострадало от удара – СМИ

Американское посольство в столице Ирака пострадало от удара, сообщают СМИ. Над посольством поднимается дым.
Телеканал Al Jazeera сообщает со ссылкой на иракские официальные лица, что ракета поразила вертолетную площадку при американском посольстве.
Сведений о масштабе разрушений и жертвах нет.
Телеканала Press TV, в свою очередь, передает, что удар был нанесен беспилотников и поразил радиолокационную систему посольства.
Со сообщениям CNN, атака привела к возгоранию, однако затронуто ли посольство США неизвестно.
"На видеокадрах… виден дым и огонь, поднимающиеся от строения, расположенного рядом с комплексом американского посольства в Багдаде"
– CNN