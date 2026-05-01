Багаи: Иран не откажется от ядерной программы

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что переговоры Тегерана и Вашингтона сфокусированы исключительно на завершении вооруженного конфликта, а ядерная программа на них не обсуждается. Его слова приводит иранское агентство IRNA.

"Сообщения об обсуждении обогащения урана или дальнейшей судьбы ядерных материалов являются просто спекуляцией, на данном этапе мы не обсуждаем ничего, кроме полного прекращения войны, а то, как мы будем действовать в будущем, мы решим в будущем"

- Эсмаил Багаи

Он также отметил, что изучение ответа Вашингтона на иранские инициативы идет тяжело из-за завышенных требований американской стороны, при этом раскрывать другие детали диалога он отказался.

Днем раннее в МИД Ирана, что США через пакистанских посредников передали свою реакцию на план мирного урегулирования. При этом американский президент Дональд Трамп уже успел охарактеризовать выдвинутые Ираном условия как абсолютно недопустимые.

Отметим, по данным телеканала "Аль-Джазира", переданный Ираном план из 14 пунктов предполагает окончание боевых действий в течение 30 дней. Документ требует от США снятия морской блокады, отмены всех санкций, разморозки активов и выплаты репараций, при этом он никак не затрагивает вопросы иранской ядерной программы.