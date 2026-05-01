Иран предупредил США о вмешательстве в судоходство в Ормузе

Тегеран посчитает вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе нарушением перемирия. Сегодня США намерены начать в проливе операцию "Проект свобода".
Иран расценит вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня, предупредил глава комитета по национальной безопасности парламента (Меджлиса) Ирана Эбрахим Азизи.
"Любое вмешательство США в новый режим Ормузского пролива будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня. Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе заявлений Трампа"
– Эбрахим Азизи
По словам американского лидера, утром 4 мая на Ближнем Востоке стартует американская операция "Проект свобода", которая поможет торговых судам разных стран покинуть заблокированную акваторию.