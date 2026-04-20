Британский сухогруз был обстрелян вблизи Ирана

Британский сухогруз обстреляли у береговой Ирана, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС страны (UKMTO).

Уточняется, что это произошло в 20,4 км к западу от Сирика.

Капитан сухогруза, доложил о том, что на него напали несколько небольших судов, пояснили в UKMTO.

Согласно официальному сообщению, весь экипаж находится в настоящее время в безопасности, экологического ущерба не зафиксировано.