Иранский сухогруз был захвачен военными США – CENTCOM

ВМС США в воскресенье захватили в Оманском заливе иранское судно, которое следовало с грузом из Китая в Иран. Захват судна подтвердили в CENTCOM.

Американские военные в рамках морской блокады Ирана в воскресенье захватили грузовое судно под флагом Ирана, следует из сообщения Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"19 апреля... эсминец управляемого ракетного оружия USS Spruance перехватил судно M/V Touska, когда оно шло в северной части Аравийского моря со скоростью 17 узлов в час по пути в иранский порт Бендер-Аббас"

– CENTCOM

Сообщается, что экипаж иранского судна на протяжении шести часов игнорировал предупреждения американских военных, после этого по сухогрузу был нанесен удар.

"USS Spruance приказал судну эвакуировать машинное отделение, а затем выпустил по нему несколько снарядов из 5-дюймовой пушки MK 45, выведя из строя двигатель"

– CENTCOM

После этого морские пехотинцы США взошли на борт судна, оно "до сих пор находится под американским контролем".

По данным газеты The Washington Post со ссылкой на аналитическую компанию Kpler, судно Touska следовало в Иран с грузом из Китая. Вместимость судна составляет около 4,8 тыс 20-футовых контейнеров. В Бендер-Аббас грузовой корабль шел из порта Гаолань в городе Чжухай, в котором осуществляется погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия - компонента твердого ракетного топлива. Что именно доставлялось на судне неизвестно.