Новак заявил о спросе на российский СПГ на фоне иранской войны

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Александр Новак заявил о спросе на российский СПГ на фоне войны на Ближнем Востоке. Это объясняется дефицитом энергоресурсов.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире значительно вырос из-за иранской войны. Российский СПГ также активно реализуется на внешнем рынке. 

"Сейчас на самом деле спрос высокий на сжиженный природный газ, как вы знаете, в результате возникшего дефицита из-за событий на Ближнем Востоке. Поэтому российский сжиженный природный газ востребован, и понятно, что у нас есть ряд проектов, с которых идут поставки различным потребителям и покупателям, это коммерческий вопрос"

– Александр Новак 

Отметим, что РФ является вторым поставщиком СПГ в ЕС после США. На долю России приходится 14% поставок. 

Ранее власти США выдали лицензию на реализацию российской нефти до 16 мая. По данным СМИ, Вашингтон ослабил санкции по просьбе стран-партнеров.

Вам может быть интересно

