Вестник Кавказа

Байрамов и Бочоришвили обсудили растущую значимость Южного Кавказа

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министры иностранных дел Азербайджана и Грузии Джейхун Байрамов и Мака Бочоришвили провели переговоры в Стамбуле.

Главы МИД Азербайджана и Грузии Джейхун Байрамов и Мака Бочоришвили провели встречу на полях 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии, которая состоялась в Стамбуле.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД Азербайджана.

В нем говорится, что дипломаты заявили о том, что остаются привержены реализации совместных проектов, в том числе Южного газового коридора, Среднего коридора и прочих инициативы в сфере связности.

Участники встречи также указали на увеличивающуюся стратегическую значимость региона Южного Кавказа как основного коридора, который связывает Европу и Азию.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств поговорили о нынешнем состоянии и дальнейших перспективах стратегического партнерства Баку и Тбилиси.

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