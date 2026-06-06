Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии подписали совместную декларацию в Стамбуле

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии по итогам десятой трехсторонней встречи в Стамбуле подписали совместную декларацию о региональном сотрудничестве.

В Стамбуле на 10-й трехсторонней встрече министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили подписали совместную декларацию.

В декларации стороны подтвердили взаимную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, а также подчеркнули важность сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и торговли. Отдельно отмечена роль трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Южного газового коридора, значение Срединного коридора и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

На совместной пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал урегулирование всех принципиальных вопросов главным условием мирного соглашения с Арменией, указав также на приоритет дипломатии вокруг Ирана, необходимость прекращения огня в Газе, проект TRIPP в Зангезурском коридоре и строительство железной дороги Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил поддержку Анкарой нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он уточнил, что диалог с Ереваном ведется в координации с Баку и с обязательным учетом законных интересов Азербайджана.

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили выступила за скорейшее установление мира на Южном Кавказе, добавив, что полноценное использование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс увеличит объемы торговли и ускорит экономическое развитие трех государств.