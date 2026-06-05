Фидан заявил о значительном прогрессе в урегулировании между Анкарой и Ереваном

Хакан Фидан прокомментировал нормализацию между Анкарой и Ереваном. По словам Фидана, стороны процесс значительно продвинулся за последние годы.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан заявил о значительном прогрессе в отношениях между Анкарой и Ереваном за последние четыре года.

Заявление было сделано по результатам трехсторонней министерской встречи Турции, Азербайджана и Грузии.

По словам Фидана, процесс проходит при активном участии Баку. Как отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства, мирное урегулирование благотворно влияет на процессы в экономике региона.

"На наш взгляд, главная возможность и цель для Южного Кавказа заключается в следующем: по мере укрепления основ мира проекты по развитию транспортной инфраструктуры будут давать еще более значимые результаты. По мере укрепления транспортной инфраструктуры социально-экономическая основа мира, в свою очередь, будет укрепляться"

– Хакан Фидан

Глава МИД Турции выразил надежду на безотлагательное подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном. По словам Фидана, обе стороны проявляют стремление к урегулированию, что открывает новые возможности для региона.