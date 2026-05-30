Турция видит прогресс в переговорах США и Ирана – Фидан

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил о том, что Анкара отмечает прогресс, который видится в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном.

Турецкая сторона приветствует прогресс, который наметился в переговорах США и Ирана, такое заявление сделал глава МИД Турецкой Республики Хакан Фидан.

Соответствующее заявление было сделано им в ходе пресс-конференции в Бангладеш после переговоров с главой МИД Халилуром Рахманом.

Также Фидан отметил, что Турция надеется на конкретные результаты ирано-американских переговоров.

"Мы с удовлетворением отмечаем прогресс в переговорах между Ираном и США и надеемся, что эти переговоры приведут к конкретным результатам и будут способствовать установлению прочного мира и стабильности"

– Хакан Фидан

При этом он подчеркнул, что конфликт между США и Ираном уже долгое время воздействует на весь регион.

В частности, глава внешнеполитического ведомства назвал необходимые условия для "глобальной экономики, энергетики и безопасности".

Это, по словам Фидана, восстановление судоходства в Ормузском проливе и возвращение к ситуации, существовавшей в регионе до эскалации конфликта.

Помимо этого, министр также отметил, что что Турция со своей стороны "активизирует дипломатические усилия" для содействия урегулированию в зоне Персидского залива.

"Помимо США и Ирана, мы также ведем интенсивные консультации по этому вопросу с региональными странами. В этом контексте мы особо ценим посреднические усилия Пакистана по обеспечению устойчивого перемирия и продолжаем оказывать эффективную поддержку этим усилиям"

– Хакан Фидан

Но Анкара выражает обеспокоенность тем, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном, несмотря на достигнутый прогресс, все же нарушается, подчеркнул он.

"Стороны должны избегать шагов, которые могут поставить под угрозу дипломатический процесс. Международное сообщество должно продемонстрировать единую волю к прекращению войны. Особенно важно предотвратить попытки Израиля сорвать перемирие"

– Хакан Фидан

Кроме того, глава турецкого МИД обозначил позицию страны по вопросу участия Израиля в этом конфликте.

По его мнению, международное сообщество должно "пресечь агрессию Израиля и устранить угрозу войны во всем регионе".