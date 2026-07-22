Палата представителей конгресса США приняла резолюцию против военной операции в Иране

Резолюцию о прекращении военных действий на Ближнем Востоке приняла нижняя палата конгресса США. Документ не имеет силы закона.

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию о прекращении военной операции против Ирана. Документ принят с незначительным перевесом: в поддержку выступили 214 конгрессменов, против – 208.

Согласно решению конгресса, Белый дом должен получить одобрение парламента для реализации военных планов, однако администрация имеет право не принимать во внимание позицию конгресса, так как резолюция не равна закону.

Отметим, что близкий по содержанию документ в ближайшие дни рассмотрит сенат США.