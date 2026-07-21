Вестник Кавказа

Новейшие турецкие истребители оснастят американскими двигателями

Новейшие турецкие истребители оснастят американскими двигателями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти США выдали разрешение на продажу Турции 80 двигателей F110 для серийного производства турецких истребителей пятого поколения KAAN. Серийное производство боевой машины начнется в 2028 году.

Власти США выдали лицензию на экспорт в Турцию 80 двигателей F110 для серийного производства турецких истребителей пятого поколения KAAN, сообщил генеральный директор компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) Мехмет Демироглу.

"Первые десять американских двигателей уже находятся в Анкаре с целью оснащения прототипов KAAN. Будем активно сотрудничать с General Electric (GE) для своевременного получения оставшихся F110"

- Мехмет Демироглу

Сейчас промышленные предприятия Турции налаживают серийное производство самолета пятого поколения, по предварительным данным, процесс займет около 2,5 лет. Серийное производство боевой машины будет запущено в 2028 году, отметил директор TUSAŞ, передает АЗЕРТАДЖ.

Ранее в ВВС страны заявляли, что KAAN в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики морально устаревшие американские истребители F-16.

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