Новейшие турецкие истребители оснастят американскими двигателями

Власти США выдали разрешение на продажу Турции 80 двигателей F110 для серийного производства турецких истребителей пятого поколения KAAN. Серийное производство боевой машины начнется в 2028 году.

Власти США выдали лицензию на экспорт в Турцию 80 двигателей F110 для серийного производства турецких истребителей пятого поколения KAAN, сообщил генеральный директор компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) Мехмет Демироглу.

"Первые десять американских двигателей уже находятся в Анкаре с целью оснащения прототипов KAAN. Будем активно сотрудничать с General Electric (GE) для своевременного получения оставшихся F110"

- Мехмет Демироглу

Сейчас промышленные предприятия Турции налаживают серийное производство самолета пятого поколения, по предварительным данным, процесс займет около 2,5 лет. Серийное производство боевой машины будет запущено в 2028 году, отметил директор TUSAŞ, передает АЗЕРТАДЖ.

Ранее в ВВС страны заявляли, что KAAN в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики морально устаревшие американские истребители F-16.