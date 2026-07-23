Вестник Кавказа

Саудовская Аравия не получит атомную сделку без Авраамовых соглашений - Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Вашингтон одобрит договоренности с Саудовской Аравией в сфере атомной энергетики только после подписания властями страны Авраамовых соглашений с Израилем, заявил Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию подписать Авраамовы соглашения с Израилем для одобрения договоренностей в сфере атомной энергетики. Об этом американский лидер сообщил во время ответов на вопросы журналистов.

"Для этого им нужно быть участниками Авраамовых соглашений, которые были очень успешны. Но пришло время, чтобы они это сделали. Они и другие страны не хотели делать это из-за проблемы с Ираном. Этой проблемы больше нет"

- Дональд Трамп

Отметим, Авраамовы соглашения представляют собой серию договоров о нормализации дипотношений между Израилем и арабскими странами, заключенных в 2020–2021 годах при посредничестве США, к которым в ноябре 2025 года также присоединился Казахстан.

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