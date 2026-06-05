Командование ВМС КСИР попало под санкции Евросоюза

ЕС объявил о санкциях в отношении командования ВМС КСИР. Их обвинили в действиях, угрожающих беспрепятственному движению судов через Ормузский пролив.

Евросоюз внес в санкционные списки замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и командование ВМС КСИР провинциального уровня. Об этом сказано в сообщении, распространенном 8 июня пресс-службой Совета ЕС.

"Совет ЕС ввел ограничительные меры против двух физических лиц и одной организации <…> за действия Ирана, угрожающие свободе судоходства на Ближнем Востоке"

– Совет ЕС

В заявлении подчеркивается, что под санкции попали замкомандующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде, представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана и члена иранской Торговой палаты Хамид Хосейни, а также командование ВМС КСИР по провинции Хормозган.

"С учетом сегодняшних пополнений ограничительные меры в рамках этой обновленной структуры теперь применяются к 26 физическим и юридическим лицам, а также к 27 организациям из различных стран"

– Совет ЕС

Физлицам, попавшим в черные списки, запрещается въезд на территорию ЕС, а их активы в европейских банках подлежат заморозке. Что касается юрлиц, то их активы также блокируются. Им также запрещаются любые контакты государственными и частными структурами из ЕС.