Шио III впервые проводит массовое крещение детей

Новый предстоятель Грузинской Православный Церкви выполняет обещанное: как Илия II до него, сегодня он становится крестным отцом для сотен младенцев, рожденных после двух первенцев в венчанных семьях.

Новый католикос-патриарх Грузии Шио III сегодня впервые массово крестит грузинских детей, продолжив знаменитую традицию своего предшественника, католикос-патриарха Илии II.

Таинство православного крещения в кафедральной соборе святой Троицы началось полчаса назад. Это уже семьдесят третья подобная религиозная церемония в истории современной Грузии.

Шио III лично объявил три недели назад, в День святости семьи, что традиция Илии II сохранится и новый католикос-патриарх также будет становиться крестным отцом для детей, рожденных после двух первенцев в семьях венчанных граждан Грузии.

Напомним, что Илия II впервые крестил детей в 2008 году. За 18 лет он стал крестным отцом 50 тыс юных грузинских граждан. Ввиду столь значительного числа людей, ставших друг другу крестными братьями и сестрами, им разрешено вступать в брак друс с другом.