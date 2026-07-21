Трамп пообещал бомбить мосты в Тегеране за удары Ирана по судам в Ормузе

Президент США заявил, что за каждый удар Ирана по судам в Ормузе американские военные будут уничтожать в Исламской Республике, в том числе в Тегеране, один мост или электростанцию.

Объекты гражданской инфраструктуры в Иране будут уничтожаться американцами в качестве ответных мер на иранские удары по коммерческим судам в Ормузском проливе, объявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Американский лидер уточнил, что целями ударов США станут в том числе объекты в Тегеране и рядом с ним.

"С настоящего момента каждый раз, когда Исламская Республика Иран ударит по судну в Ормузском проливе ракетой, беспилотником или другими вооружениями, США будут бомбить и уничтожать один мост или одну электростанцию, в том числе рядом со столицей - Тегераном - или на ее территории"

– Дональд Трамп

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США в ходе операции "Свобода" провели через Ормуз танкеры, на которых перевозилось от 400 до 500 млн баррелей нефти. По его словам, США сохраняют контроль над проливом.