Вестник Кавказа

Поставки рыба из Азербайджана в Грузию выросли в девять раз

Поставки рыба из Азербайджана в Грузию выросли в девять раз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия девятикратно нарастила поставки рыбы из Азербайджана. Стоимость импорта составила $300 тыс.

Грузия значительно нарастила импорт замороженной рыбы из Азербайджана. За первое полугодие поставки выросли в девять раз по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По данным Сакстата, Грузия закупила рыбы из АР на $300 тыс, объем поставок составил 78 т. 

Суммарно Грузия импортировала 8,6 тыс т рыбы за первые месяцы года, стоимость поставок составила $29 млн. Импорт вырос на 25%. Важнейшим поставщиком рыбы является Чили, поставки из этой страны составили почти 1 тыс т на $6,2 млн.

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