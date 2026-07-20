Поставки рыба из Азербайджана в Грузию выросли в девять раз

Грузия девятикратно нарастила поставки рыбы из Азербайджана. Стоимость импорта составила $300 тыс.

Грузия значительно нарастила импорт замороженной рыбы из Азербайджана. За первое полугодие поставки выросли в девять раз по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Сакстата, Грузия закупила рыбы из АР на $300 тыс, объем поставок составил 78 т.

Суммарно Грузия импортировала 8,6 тыс т рыбы за первые месяцы года, стоимость поставок составила $29 млн. Импорт вырос на 25%. Важнейшим поставщиком рыбы является Чили, поставки из этой страны составили почти 1 тыс т на $6,2 млн.