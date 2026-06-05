США не разморозят активы Ирана сразу после мирной сделки

Мирная сделка между США и Ираном близка, заявил Дональд Трамп, но она не означает, что Тегеран сразу получит свои замороженные активы. Прежде всего американские власти должны увидеть, что сделка действительно исполняется.

Американский президент Дональд Трамп обратил внимание журналистов на отсутствие у него планов разрешать мгновенную разморозку активов Ирана в случае заключения между Вашингтоном и Тегераном того или иного мирного соглашения. Это произойдет лишь тогда, когда США убедятся в исполнении Ираном американских условий.

"Если они будут вести себя должным образом, если они хорошо справятся, тогда мы начнем об этом говорить"

– Дональд Трамп

Напомним, что иранская сторона отмечает, что в обсуждаемый меморандум о взаимопонимании должно быть включено возвращение Ирану порядка $24 млрд замороженных активов.

В целом, Дональд Трамп оценивает сделку с Ираном как ближайшую перспективу. По его словам, стороны обсуждают лишь отдельные детали в документе.

"Мы очень близки. Осталась пара вопросов, и кажется, что это не крупные вопросы. Они признали тот факт, что у них не будет ядерного оружия"

– Дональд Трамп

В то же время президент США не стал исключать организацию наземной операции в Иране в случае провала переговоров. По этой причине расширенная группировка американских войск останется на Ближнем Востоке.