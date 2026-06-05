США не разморозят активы Ирана сразу после мирной сделки

Американский президент Дональд Трамп обратил внимание журналистов на отсутствие у него планов разрешать мгновенную разморозку активов Ирана в случае заключения между Вашингтоном и Тегераном того или иного мирного соглашения. Это произойдет лишь тогда, когда США убедятся в исполнении Ираном американских условий.
"Если они будут вести себя должным образом, если они хорошо справятся, тогда мы начнем об этом говорить"
– Дональд Трамп
Напомним, что иранская сторона отмечает, что в обсуждаемый меморандум о взаимопонимании должно быть включено возвращение Ирану порядка $24 млрд замороженных активов.
В целом, Дональд Трамп оценивает сделку с Ираном как ближайшую перспективу. По его словам, стороны обсуждают лишь отдельные детали в документе.
"Мы очень близки. Осталась пара вопросов, и кажется, что это не крупные вопросы. Они признали тот факт, что у них не будет ядерного оружия"
– Дональд Трамп
В то же время президент США не стал исключать организацию наземной операции в Иране в случае провала переговоров. По этой причине расширенная группировка американских войск останется на Ближнем Востоке.