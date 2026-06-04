Вестник Кавказа

Иран готов передать часть запасов урана третьей стране – СМИ

Иран готов передать часть запасов урана третьей стране – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Al Arabiya: Иран заявил о готовности передать часть запасов урана третьей стране. Предложение направлено посредникам в Пакистане.

Тегеран направил в Исламабад послание относительно готовности передать часть запасов урана высокого уровня обогащения третьей стране, передает Al Arabiya. 

По данным телеканала, предложение Ирана было озвучено в рамках текущего дипломатического процесса между Тегераном и Вашингтоном. 

Согласно информации Al Arabiya, камнем преткновения между сторонами конфликта остается вопрос о финансовых санкциях против Ирана. Тегеран настаивает на разморозке активов, однако Белый дом все еще не готов идти навстречу по этому вопросу. 

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ готова вывезти обогащенный уран с территории Исламской Республики. Путин отметил, что у Москвы и Тегерана сложились доверительные отношения.

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