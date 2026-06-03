Иран не стремится брать деньги за проход через Ормузский пролив – МИД

В МИД Ирана рассказали, чего хочет получить страна в результате перекрытия Ормузского пролива. В ведомстве отметили, что Исламская Республика не заинтересована в том, чтобы брать деньги за пересечение этой водной артерии.

Иран не собирается брать плату за проход через Ормузский пролив. Такое заявление сделал замглавы МИД страны Казем Гарибабади.

Он подчеркнул, что Исламская Республика хочет брать деньги лишь за услуги, которые она совместно с Оманом предоставляет судам в проливе.

"Эти услуги включают навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, услуги в области безопасности и обеспечения безопасности судоходства, а также экологические услуги, например, ликвидацию загрязнений в случае ущерба окружающей среде"

– Казем Гарибабади

Замглавы руководителя внешнеполитического ведомства уточнил, что такого роды меры не противоречат международному морскому праву.

Он акцентировал внимание на том, что в самой Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года предусмотрено, что прибрежные государства могут получать оплату за оказание определенных услуг.