Отношения с Россией нуждаются в оздоровлении – МИД Армении

Руководитель армянского внешнеполитического ведомства хочет обсудить с Россией существующие в отношениях двух стран проблемы. Он подчеркнул, что они сейчас нуждаются в оздоровлении.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассчитывает после парламентских выборов обсудить вопросы в отношениях с Россией в спокойной и конструктивной атмосфере.

Он отметил, что отношения Еревана и Москвы сейчас нуждаются в оздоровлении.

"Армяно-российские отношения нуждаются в определенном оздоровлении. Мы надеемся, что особенно после выборов с российскими партнерами в здоровой, конструктивной атмосфере сможем эти отношения оздоровить, обсудить существующие проблемы, которые возникают в любых двусторонних отношениях, найти решения, выгодные как Армении, так и РФ"

– армянский министр

Руководитель внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что оснований для напряженных отношений между странами нет. При этом он подчеркнул, что сторонам необходимо взаимно уважать суверенитет и право принимать самостоятельное решение.