Вестник Кавказа

Отношения РФ и Армении останутся конструктивными в случае победы Пашиняна – Песков

Саммит ШОС-2025
© Фото: Сайт президента России
Российско-армянские отношения, по словам Дмитрия Пескова, будут такими же конструктивными, как раньше, если правящая партия Никола Пашиняна выиграет парламентские выборы.

Москва продолжит поддерживать конструктивные отношения с Ереваном в том случае, если правящая партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" победит на парламентских выборах в это воскресенье, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналист спросил у представителя Кремля, какими будут российско-армянские отношения в том случае, если Пашинян останется на посту премьер-министра Армении по итогам выборов.

"Конструктивными"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Армения важна для России в том числе потому, что страны объединены историей на протяжении многих лет, передает "Интерфакс".

"И, конечно, для нас важно, чтобы Армения хотела быть нашим другом. Вот что важно"

– Дмитрий Песков

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