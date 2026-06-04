Отношения РФ и Армении останутся конструктивными в случае победы Пашиняна – Песков

Москва продолжит поддерживать конструктивные отношения с Ереваном в том случае, если правящая партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" победит на парламентских выборах в это воскресенье, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналист спросил у представителя Кремля, какими будут российско-армянские отношения в том случае, если Пашинян останется на посту премьер-министра Армении по итогам выборов.
"Конструктивными"
– Дмитрий Песков
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Армения важна для России в том числе потому, что страны объединены историей на протяжении многих лет, передает "Интерфакс".
"И, конечно, для нас важно, чтобы Армения хотела быть нашим другом. Вот что важно"
– Дмитрий Песков