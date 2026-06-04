Ереван рассчитывает урегулировать вопросы, возникшие в отношениях с Москвой – МИД Армении

Власти Армении надеются, что в ближайшем будущем проблемные моменты, которые появились недавно в российско-армянских отношениях, будут разрешены, заявили в МИД РА.

Армянское руководство рассчитывает на урегулирование с РФ сложностей, произошедших в недавнее время, в том числе связанных с поставками армянских товаров в Россию, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

Он подчеркнул, что армянская сторона поддерживает постоянный диалог с российской, не теряя при этом уверенности в том, что указанные проблемы будут урегулированы в ближайшее время.

"Во-первых, армянская сторона не считает, что существует напряженность (в отношениях с РФ – ред.). Во-вторых, нет тенденции к созданию напряженности в отношениях с нашими российскими партнерами"

– Ваан Костанян

В-третьих, напомнил дипломат, как уже неоднократно заявлялось, Армения собирается выбирать между участием в ЕАЭС или ЕС.

Замминистра иностранных дел Армении пояснил, что, продолжая обладать статусом члена ЕАЭС, Ереван в то же время осуществляет шаги по сближению с ЕС.