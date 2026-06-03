Члены ЦИК РФ будут наблюдать за выборами в Армении

Уже в эти выходные в Армении состоятся выборы в парламент. Наблюдать за их ходом будут представители ЦИК РФ.

Центризбирком России направит наблюдателей на выборы в Армении. Об этом сказано в сообщении, размещенном 5 июня на страницах ЦИК в социальных сетях.

"Павел Андреев, Людмила Маркина, а также представители избирательных комиссий субъектов Российской Федерации примут участие в международном наблюдении за выборами в Армении"

– ЦИК РФ

Согласно сообщению, вместе с зарубежными экспертами за ходом выборов будут наблюдать представители местных общественных организаций.

В ЦИК РФ отметили, что на сайте ЦИК Армении смогли проголосовать 265 диппредставительств и военнослужащих, которые находятся в зарубежной командировке за рубежом. Голосование онлайн было запущено за 9 дней до дня выборов и длилось 3 дня.

Напомним, выборы в парламент Армении пройдут в ближайшее воскресенье, 7 июня.