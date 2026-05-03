ОБСЕ направит сотню наблюдателей на выборы в Армении

В ближайшие дни в Армению прибудут депутаты и сотрудники Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Они будут наблюдать за выборами, которые состоятся в республике в ближайшие выходные.

Около 100 депутатов и сотрудников Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) будут наблюдать за выборами в Армении. Об этом информирует 3 июня Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Для наблюдения за выборами в республику прибудут представители 30 стран.

Спецкоординатором и главой краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению назначена сенатор Нидерландов Фарах Карими. Возглавлять делегацию ПА ОБСЕ будет депутат парламента Черногории Евросима Пейович.

Наблюдатели от ПА ОБСЕ будут работать с миссией ОБСЕ/БДИПЧ под руководством Янеза Ленарчича, а также с делегациями наблюдателей ПА Совета Европы и Европарламента.

В преддверии выборов наблюдатели проведут встречи с представителями госорганов Армении, ЦИК республики, политических партий и альянсов, гражданского общества, СМИ и независимыми экспертами. Кроме того, у них запланировано посещение различных регионов страны.

Предварительные итоги миссии будут подведены на совместной пресс-конференции, которая состоится после выборов.

Напомним, выборы в парламент Армении пройдут в ближайшее воскресенье, 7 июня.