ОБСЕ направит сотню наблюдателей на выборы в Армении

Около 100 депутатов и сотрудников Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) будут наблюдать за выборами в Армении. Об этом информирует 3 июня Парламентская ассамблея ОБСЕ.
Для наблюдения за выборами в республику прибудут представители 30 стран.
Спецкоординатором и главой краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению назначена сенатор Нидерландов Фарах Карими. Возглавлять делегацию ПА ОБСЕ будет депутат парламента Черногории Евросима Пейович.
Наблюдатели от ПА ОБСЕ будут работать с миссией ОБСЕ/БДИПЧ под руководством Янеза Ленарчича, а также с делегациями наблюдателей ПА Совета Европы и Европарламента.
В преддверии выборов наблюдатели проведут встречи с представителями госорганов Армении, ЦИК республики, политических партий и альянсов, гражданского общества, СМИ и независимыми экспертами. Кроме того, у них запланировано посещение различных регионов страны.
Предварительные итоги миссии будут подведены на совместной пресс-конференции, которая состоится после выборов.
Напомним, выборы в парламент Армении пройдут в ближайшее воскресенье, 7 июня.