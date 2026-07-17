Назван объем торговли Азербайджана и Казахстана в 2026 году

Объем торговли Азербайджана и Казахстана в первые месяцы года составил $150 млн. Большую часть оборота составили поставки из Казахстана.

Азербайджан и Казахстан наторговали друг с другом на $150 млн в январе-мае этого года, передает статбюро Казахстана.

Поставки товаров из Казахстана в Азербайджан составили почти $128 млн. Казахстан импортировал азербайджанских товаров на $22 млн.

В общей структуре торговли Казахстана доля Азербайджана составила 0,3 %. В экспортном отношении показатель составил 0,4 %, доля импорта – 0,1%.

Отметим, что внешнеторговый оборот Азербайджана за первое полугодие 2026 года достиг отметки в $24,6 млрд, при этом доля экспорта составила свыше $16 млрд.