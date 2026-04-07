Проект аэропорта Архыз оценили мировые архитекторы

Проект аэропорта Архыз, который будет построен в Карачаево-Черкесии, вошел в шорт-лист мировой премии в области архитектуры – мировые архитекторы по достоинству оценили его экологию и технологичные решения.

Проект будущего аэропорта Архыз, первой воздушной гавани Карачаево-Черкесии, которая будет построена в курортной зоне республики, вошел в шорт-лист одной из самых престижных международных архитектурных премий мира - World Architecture Festival 2026 (WAF), сообщили в пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии.

"Аэропорт Архыза включен в шорт-лист WAF 2026 в категории "Инфраструктура". …В этом году у нас было огромное количество заявок, и требования были выше, чем когда-либо, так что попадание в шорт-лист - это большое достижение"

- директор программы Всемирного архитектурного фестиваля Пол Финч

В WAF особо отметили то, что терминал задуман как символический порог между городом и горами. Проект удачно сочетает в себе экологическую архитектуру и оригинальные технологичные решения, такие, как уличные терминалы для сдачи стандартного и нестандартного багажа, что существенно ускоряет обслуживание пассажиров и увеличивает пропускную способность воздушной гавани, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Заявки, поданные в WAF, оценивает авторитетное жюри, в которое входят более 140 влиятельных архитекторов, дизайнеров, журналистов и экспертов. Презентация проектов пройдет на выставке в конференц-центре округа Бровард во Флориде (США), она состоится с 18 по 20 ноября.

Напомним, ранее мы писали о том, что аэропорт Архыз - первый авиахаб в Карачаево-Черкесии от управляющей компании "Аэропорты Регионов", который обещает сделать горные курорты республики "Архыз" и "Домбай" доступнее и комфортнее для туристов. Завершение его строительства намечено на 2029 год.