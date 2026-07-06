Вестник Кавказа

ХАМАС призвал Иран увеличить финансирование – СМИ

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Делегация ХАМАС выдвинула ряд требований Ирану. В частности, группировка хочет, чтобы Исламская Республика увеличила ее финансирование.

Руководство радикальной группировки ХАМАС попросило Иран увеличить финансовую помощи и активизировать дипломатическую поддержку на международной арене. Об этом сообщили информированные арабские источники.

По их данным, группировка также хочет, чтобы Исламская Республика помогла восстановить им военную инфраструктуру, которая получила серьезные повреждения во время боевых действий в секторе Газа, передает The Times of Israel.

Как отмечается, делегация ХАМАС уже передала соответствующие требования Тегерану.

Кроме того, источники рассказали, что ХАМАС хочет, чтобы Иран добивался включения в возможные будущие переговоры между Исламской Республикой и США требований о прекращении израильских операций в секторе Газа.

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