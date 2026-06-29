ХАМАС сложил полномочия в Газе

Управление в Газе теперь будет осуществляться в рамках специально созданного национального комитета по управлению сектором Газа, правительство ХАМАС заявило о сложении своих полномочий.

Правительство сектора Газа, находящееся под контролем палестинского движения ХАМАС сообщило, что прекращает свои полномочия.

Соответствующее письменное заявление было опубликовано пресс-службой ХАМАС.

Также уточняется, что теперь руководство на его территории будет осуществляться специально созданным национальным комитетом по управлению сектором Газа.

"Глава чрезвычайного правительственного комитета Мухаммед аль-Фарра подал в отставку и распустил правительственный комитет"

– пресс-служба ХАМАС

Напомним, национальный комитет по управлению сектором Газа был создан так называемым "Советом мира". "Совет мира" был организован в соответствии с планом по урегулированию ситуации вокруг Газы, который предложил президент США Дональд Трамп.

ХАМАС не утратит контроль над Газой

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде прежде всего подчеркнул, что это событие никак не изменит ситуацию и ХАМАС продолжит контролировать эту территорию.

"Во-первых, потому что там нет альтернативных, силовых, скажем так, органов управления. Согласно соглашениям о создании Совета мира, которые были подписаны при посредничестве США, нужно было определенное время для подготовки как раз-таки кадров, в основном полицейских, которые должны были бы заниматься вопросами силовых структур на территории Газы. Но по этому сценарию до сих пор нет никакиъ подвижек. И вообще про Совет Мира очень мало говорят в последнее время. На самом деле конфликт перешел в более замороженное состояние, и говорить о какой-то реальной альтернативе не приходится", – заявил эксперт.

Он акцентировал внимание на том, что сама Газа сегодня не совсем пригодна для гражданской деятельности, а также добавил, что говорить об окончании правления ХАМАС на этой территории пока преждевременно.

"Это территория, которая, по сути, разрушена военными действиями, которая до сих пор частично оккупирована, и на которой сложился определенный режим военного положения. Это, конечно, лучше самим палестинцам определять, но в целом, если из логики исходить. Весьма спорно сейчас говорить о том, что ХАМАС так или иначе прекратит свой контроль над Газой", – сказал востоковед.

ХАМАС не готов разоружаться

Помимо этого, Мурад Садыгзаде выразил сомнение в том, что в ближайшем будущем ХАМАС согласится разоружиться.

"Я бы очень хотел, чтобы произошла деэскалация конфликта в регионе, чтобы палестинцы с израильтянами смогли жить бок о бок вместе с созданием двух государств для двух народов, но, к большому сожалению, в текущих политических реалиях в Израиле и Палестине это маловероятно. Межфракционная борьба между палестинскими и определенные сложности внутри Израиля тоже все усложняют. Кроме того, очень сильно накаляется региональная ситуация. Несмотря на достигнутое соглашение о временном прекращении огня между Ираном и США, все еще сохраняется большая вероятность возобновления военных действий. И конечно влияет глобальная турбулентность. Мир сейчас находится в состоянии глобальной перестройки и трансформации. И в этом контексте говорить о какой-либо стабилизации таких долгосрочных и длительных конфликтов не приходится", – пояснил президент Центра ближневосточных исследований.

Он напомнил, что палестинскому конфликту уже 78 лет, и его не удалось решить даже в более спокойные времена.

"Как это будет решаться в текущей ситуации, это большой вопрос. На мой взгляд, вряд ли стоит ждать разоружения ХАМАС, потому что для него это будет сродни самоубийству. Не уверен, что ХАМАС на это пойдет", – подытожил Мурад Садыгзаде.