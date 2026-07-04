Вестник Кавказа

Трамп рассказал, как прошел его разговор с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку разговору, который состоялся у него с президентом России Владимиром Путиным.

Телефонный разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был очень хорошим, такую оценку беседе дал сам американский лидер.

"У меня состоялся очень хороший разговор, и, думаю, мы, думаю, уже близки к тому, чтобы довести это (урегулирование на Украине – ред.) до конца"

– Дональд Трамп

Напомним, главы России и Америки провели телефонный разговор 4 июля, когда отмечалось 250-летие независимости США. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Владимир Путин обратил внимание на предпочтительность урегулирования на Украине политико-дипломатическими путями, однако с учетом принципиальных подходов Москвы.

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