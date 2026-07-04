Трамп рассказал, как прошел его разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку разговору, который состоялся у него с президентом России Владимиром Путиным.
Телефонный разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был очень хорошим, такую оценку беседе дал сам американский лидер.
"У меня состоялся очень хороший разговор, и, думаю, мы, думаю, уже близки к тому, чтобы довести это (урегулирование на Украине – ред.) до конца"
– Дональд Трамп
Напомним, главы России и Америки провели телефонный разговор 4 июля, когда отмечалось 250-летие независимости США. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Владимир Путин обратил внимание на предпочтительность урегулирования на Украине политико-дипломатическими путями, однако с учетом принципиальных подходов Москвы.