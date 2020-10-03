Вестник Кавказа

Минпросвещения РФ отменило домашние задания для первых классов

Минпросвещения РФ отменило домашние задания для первых классов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 1 сентября 2026 года ученики первых классов всех российских школ будут учиться полностью без домашних заданий из-за исключения нормы о часовом объеме работы.

В России Министерство просвещения отменило домашние задания для учеников первых классов с 1 сентября 2026 года. Официальное сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Новый приказ вносит изменения в федеральную программу начального образования. Документ приводит ее в соответствие с общими стандартами обучения.

"В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)"

- Министерство просвещения

Напомним, ранее Институт стратегии развития образования допускал наличие домашней работы в первых классах. Согласно методическим рекомендациям, такие задания вводились постепенно, а на их выполнение отводилось не более одного часа.

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