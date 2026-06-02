Вестник Кавказа

В горном районе Ингушетии открылся детский оздоровительный лагерь

Дети
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый детский оздоровительный лагерь для школьников из разных регионов официально открылся после масштабной модернизации инфраструктуры в горном районе Ингушетии.

В Ингушетии на территории Джейрахского района начал работу детский лагерь "Оаздик". Об этом сообщила пресс-служба главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Учреждение укомплектовано жилыми корпусами, пищеблоком и общественными зонами. Для школьников организованы спортивные, образовательные и творческие программы при постоянном сопровождении профильных педагогов.

Помимо местных жителей, лагерь принимает детей из Курской, Брянской, Липецкой и Запорожской областей. В качестве вожатых к работе планируют привлекать студентов Ингушского государственного университета.

Напомним, ранее в 2023 году в Джейрахском районе при поддержке благотворительного фонда "САФМАР" прошел капитальный ремонт оздоровительного лагеря "Аьрзи", на базе которого организовали новый центр.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
525 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.