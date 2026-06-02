В горном районе Ингушетии открылся детский оздоровительный лагерь

В Ингушетии на территории Джейрахского района начал работу детский лагерь "Оаздик". Об этом сообщила пресс-служба главы республики Махмуд-Али Калиматова.
Учреждение укомплектовано жилыми корпусами, пищеблоком и общественными зонами. Для школьников организованы спортивные, образовательные и творческие программы при постоянном сопровождении профильных педагогов.
Помимо местных жителей, лагерь принимает детей из Курской, Брянской, Липецкой и Запорожской областей. В качестве вожатых к работе планируют привлекать студентов Ингушского государственного университета.
Напомним, ранее в 2023 году в Джейрахском районе при поддержке благотворительного фонда "САФМАР" прошел капитальный ремонт оздоровительного лагеря "Аьрзи", на базе которого организовали новый центр.