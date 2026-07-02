Спрос россиян на отели в Турции на август вырос на 90%

В августе текущего года количество бронирований отелей в Турции среди граждан РФ увеличилось на 90%, в топе популярных городов оказались Стамбул, Анталья и Анкара.

Российские туристы увеличили количество бронирований отелей в Турции на август 2026 года на 90% в сравнении с прошлым сезоном. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Турция возглавила рейтинг востребованных направлений с долей 14,6% и сместила Италию. В списке популярных турецких городов оказались Стамбул, Анталья и Анкара, при этом Алания уступила свое место столице.

В пятерку лидеров также вошли Италия с долей 10,3%, Франция с 8%, Китай с 7,2% и Венгрия с 5,8%. При этом спрос на бронирование отелей в Китае вырос на 95%, а в Венгрии увеличился более чем в два раза. Популярность отдыха в Италии за год снизилась на 26,4%, а во Франции стала ниже на 30,4%.

Китай поднялся с седьмого места в рейтинге, а самыми востребованными городами остаются Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. Именно туда россияне планируют самые короткие поездки продолжительностью в среднем 4,5 дня.

Отмечается, ранее в августе 2025 года самые короткие бронирования отелей фиксировались в Турции, где средняя продолжительность поездки составляла четыре дня.