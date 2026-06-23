Урожай абрикосов в Дагестане снизился из-за весенних ливней

Обильные весенние осадки снизили урожай абрикосов в Дагестане в 2-3 раза, однако регион сохраняет лидерство на российском рынке косточковых культур.

В Дагестане прошедшие весной текущего года обильные осадки негативно отразились на урожае абрикосов. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

По данным министерства, общая площадь абрикосовых садов в республике составляет 3,7 тыс га, а основные объемы традиционно дают фермеры Гергебильского, Унцукульского, Гумбетовского, Шамильского и Ботлихского районов.

Потери связаны с переувлажнением почвы и неблагоприятными погодными условиями в период цветения и завязи плодов.

При этом Дагестан сохраняет за собой 10% российского рынка косточковых с общей площадью садов свыше 10,5 тыс га, включая 544 га новых насаждений, заложенных в текущем году.

Отметим, ранее из-за неблагоприятных погодных условий дагестанские аграрии засеяли озимыми зерновыми под урожай 2026 года лишь 80,1 тыс га, выполнив первоначальный план на 82,2%.