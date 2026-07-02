Вестник Кавказа

Нетаньяху и Трамп встретятся в США

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп договорились провести переговоры в США. Нетаньяху также поздравил Трампа с Днем независимости США.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху договорился встретиться с лидером США Дональдом Трампом, сообщили в офисе израильского политика. 

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом США Дональдом Трампом... Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в США"

– канцелярия Нетаньяху

Время и место встречи в сообщении не названы. Кроме того, премьер Израиля поздравил Трампа с 250-летием независимости США. 

Ранее СМИ сообщали, что Тель-Авив якобы утратил статус "особого союзника" Вашингтона на фоне критики американских действий в Иране.

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