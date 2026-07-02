Нетаньяху и Трамп встретятся в США

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп договорились провести переговоры в США. Нетаньяху также поздравил Трампа с Днем независимости США.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху договорился встретиться с лидером США Дональдом Трампом, сообщили в офисе израильского политика.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом США Дональдом Трампом... Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в США"

– канцелярия Нетаньяху

Время и место встречи в сообщении не названы. Кроме того, премьер Израиля поздравил Трампа с 250-летием независимости США.

Ранее СМИ сообщали, что Тель-Авив якобы утратил статус "особого союзника" Вашингтона на фоне критики американских действий в Иране.