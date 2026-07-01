Вестник Кавказа

Встреча Группы Исламского банка развития может пройти в Казахстане

Астана
© Фото: Игорь Лепёхин
Группа Исламского банка развития предоставила Казахстану финансирование на сумму более $4,2 млрд. В ближайшие годы встреча группы ИБР может пройти на территории республики.

Казахстан может принять встречу Группы Исламского банка развития в 2028 году. Об этом пишут казахстанские средства массовой информации.

По их данным, президент республики Касым-Жомарт Токаев поддержал эту идею на встрече с главой ИБР Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером.

Лидер Казахстана подчеркнул, что за годы сотрудничества группа ИБР предоставила республике финансирование на сумму более $4,2 млрд. Он также обратил внимание на то, что портфель текущих и перспективных проектов составляет более $3 млрд.

В последние годы ИБР одобрил самый крупный пакет финансирования за свою историю, который включает в себя Программу развития водных ресурсов на $1,15 млрд, а также Рамочное соглашение на $1,3 млрд, целью которого является поддержка развития инфраструктуры специальных экономических и индустриальных зон республики.

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