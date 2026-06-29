Токаев объявил новую эру в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев заявил о начале новой эры в Казахстане в связи со вступлением в силу новой Конституции.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил новую эру в стране на фоне вступления в силу новой Конституции. По словам главы государства, в центральноазиатской республике начинается трансформация политической архитектуры и переустройство гражданского общества.

"Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации. Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества"

– Касым-Жомарт Токаев

Токаев поздравил граждан страны с эпохальным событием, подчеркнув, что народ страны сделал важнейший выбор, который определит вектор развития республики на годы вперед. По словам президента, Казахстан успешно реализует программу по построению справедливого государства с равными возможностями для всех.

Напомним, что новая Конституция вступает в силу сегодня, 1 июля. В стране реформируется парламент, который теперь будет однопалатным. Кроме того, учреждается пост вице-президента, а также реформируются консультативные органы.