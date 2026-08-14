Евросоюз намерен вкладываться в развитие Среднего коридора

Крайне заинтересованный в поставках китайских товаров Евросоюз намерен инвестировать средства в развитие Среднего коридора для их перевозки по альтернативному российскому маршруту.

Европейский союз (ЕС) в текущем месяце запустил новую платформу транспортной доступности, которая свяжет Европу с Центральной Азией через Черное море и Южный Кавказ, для чего планирует мобилизовать около 2 миллиардов евро на развитие инфраструктуры в Черноморском регионе и на Южном Кавказе, говорится в информации Транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия (TRACECA).

Как заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту в ближайшие 15 лет может увеличиться в пять раз, напомнив: основными участниками коридора являются Казахстан и Азербайджан, передает Trend.

"Казахстан за последние семь лет инвестировал $35 млрд в транспортную инфраструктуру и намерен продолжать инвестиции в будущем, чтобы укрепить свою роль в качестве одного из основных связующих звеньев между Китаем и Европой"

- Марта Кос

Заинтересованы в развитии транспортной артерии и международные финансовые институты – так, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международная финансовая корпорация финансируют строительство в Казахстане 75-километровой железнодорожной линии Транскаспийского маршрута в обход Алматы на сумму около $300 млн, еще около $1,5 млрд вкладывается в программу модернизации автомобильных дорог страны.

Параллельно Азербайджан и Грузия работают над увеличением пропускной способности Бакинского порта и железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, что упростит доставку грузов на рынки Турции и Европы.

Главная задача, стоящая перед инвесторами - довести объем грузоперевозок по Среднему коридору до 11 млн т, поскольку пока он остается довольно низким: в минувшем 2025 году по маршруту было перевезено 4,7 млн т грузов.

Странам ЕС важно диверсифицировать перевозки китайских грузов, направив их по альтернативному российскому маршруту. Китай же рассматривает этот маршрут как возможность усилить свое экономическое влияние в Центральной Азии и на Южном Кавказе, - говорится в сообщении.